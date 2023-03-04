Хохлова (Синцова) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ксения Романовна
Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пелагея Романовна
Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Мавра Романовна
Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764