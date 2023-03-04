Хохлова (Синцова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Синцова) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Хохлов Иван Романович

Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ксения Романовна

Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Хохлов Василий Романович

Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пелагея Романовна

Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Мавра Романовна

Отец ребёнка: Хохлов Роман Игнатьевич

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Роман Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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