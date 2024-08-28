Татьяна Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Страшнов Симеон Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феодор Иаковлев
Отец ребёнка: Иаков Борисов
Бракосочетание
22.05.1900 ст.
Муж: Иаков Борисов
Аврали, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Верхне-Якушкиной из чуваш крестьянин Яков Борисов Емельянов православный первым браком 20 Села Ярзава крестьянина Симеона Дмитриева Страшнова дочь Татьяна православная первым браком 21 По... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1906 ст.
Сын: Николай Иаковлев
Отец ребёнка: Иаков Борисов
Верхняя Якушка, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Иаков Борисов Борисов и законная жена его Татьяна Симеонова, оба православные Восприемники деревни Верхне-Якушкиной крестьянин Евфимий Иаковлев Чуряков и села Ярза... Показать все
Смерть
Неизвестно