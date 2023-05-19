Некрасов Захар Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
27.01.1841
Жена: Некрасова Надежда Ионина
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аграфена Захаровна
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ионина
Рождение ребёнка
1847
Сын: Некрасов Сергей Захарович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Некрасов Михаил Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849