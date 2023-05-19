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Некрасов Захар Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Некрасов Николай Ефимович

Мать: Некрасова Авдотья Сафроновна

Бракосочетание
27.01.1841

Жена: Некрасова Надежда Ионина

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аграфена Захаровна

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Ионина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Некрасов Сергей Захарович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Михаил Захарович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1849
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