Кузнецов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияд. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
д. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Ивановна
д. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Смерть
Неизвестно