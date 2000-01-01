Кузнецов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

д. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Варвара Даниловна

д. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ирина Ивановна

д. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Смерть
Неизвестно
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