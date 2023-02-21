Кузнецова Ирина Ивановна
Место рожденияд. Бачинина, Исетской вол., Тюменская обл
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бачинина, Исетской вол., Тюменская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Алексеевич
д. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Смерть
Неизвестно