Кузнецова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Ирина Ивановна

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Место рождения

д. Бачинина, Исетской вол., Тюменская обл

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бачинина, Исетской вол., Тюменская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Алексеевич

д. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Смерть
Неизвестно
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