Кузнецова Варвара Даниловна
Место рожденияд.Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Дата рожденияОколо 1721
Дата смерти28.03.1792 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Кузнецов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
д. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Смерть
28.03.1792 ст.
д. Бачинина Исетской вол. Тюменская обл