Кузнецова Варвара Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Варвара Даниловна

Кузнецова Варвара Даниловна

avatar

Место рождения

д.Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

28.03.1792 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Кузнецов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

д. Бачинина, Исетской вол. Тюменская обл
Смерть
28.03.1792 ст.
д. Бачинина Исетской вол. Тюменская обл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close