Александрович Войцех Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрович Войцех Андреевич

Александрович Войцех Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александрович Андрей Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александрович Казимир Войцехович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александрович Фёдор Войцехович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.