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Куашева Карина Мухамедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саншоков Заурбек Хасетович

Рождение ребёнка
03.09.2015

Сын: Саншоков Амин Заурбекович

Отец ребёнка: Саншоков Заурбек Хасетович

Рождение ребёнка
02.07.2018

Дочь: Саншокова Бела Заурбековна

Отец ребёнка: Саншоков Заурбек Хасетович

Рождение ребёнка
23.03.2023

Дочь: Саншокова Дана Заурбековна

Отец ребёнка: Саншоков Заурбек Хасетович

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