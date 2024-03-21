Куашева Карина Мухамедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.2015
Сын: Саншоков Амин Заурбекович
Отец ребёнка: Саншоков Заурбек Хасетович
Рождение ребёнка
02.07.2018
Дочь: Саншокова Бела Заурбековна
Отец ребёнка: Саншоков Заурбек Хасетович
Рождение ребёнка
23.03.2023
Дочь: Саншокова Дана Заурбековна
Отец ребёнка: Саншоков Заурбек Хасетович