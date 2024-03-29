Саншоков Заурбек Хасетович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.2015
Сын: Саншоков Амин Заурбекович
Мать ребёнка: Куашева Карина Мухамедовна
Рождение ребёнка
02.07.2018
Дочь: Саншокова Бела Заурбековна
Мать ребёнка: Куашева Карина Мухамедовна
Рождение ребёнка
23.03.2023
Дочь: Саншокова Дана Заурбековна
Мать ребёнка: Куашева Карина Мухамедовна