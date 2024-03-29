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Саншоков Заурбек Хасетович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1981

Отец: Саншоков Хасет Шукович

Мать: Болотокова Кримляна Тимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куашева Карина Мухамедовна

Рождение ребёнка
03.09.2015

Сын: Саншоков Амин Заурбекович

Мать ребёнка: Куашева Карина Мухамедовна

Рождение ребёнка
02.07.2018

Дочь: Саншокова Бела Заурбековна

Мать ребёнка: Куашева Карина Мухамедовна

Рождение ребёнка
23.03.2023

Дочь: Саншокова Дана Заурбековна

Мать ребёнка: Куашева Карина Мухамедовна

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