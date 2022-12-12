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Кутузов Григорий Федотович

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Место рождения

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кутузов Федот Фадеевич

Мать: Кутузова ?

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кутузов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Кутузова Василиса Васильевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Кутузова Василиса Васильевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кутузов Николай Горигорьевич

Мать ребёнка: Кутузова Василиса Васильевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья незаконнорожденная

Мать ребёнка: Кутузова Василиса Васильевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Василиса Васильевна

Смерть
1842
Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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