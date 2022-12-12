Кутузов Григорий Федотович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Кутузов Федот Фадеевич
Мать: Кутузова ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кутузов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Кутузова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Кутузова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кутузов Николай Горигорьевич
Мать ребёнка: Кутузова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья незаконнорожденная
Мать ребёнка: Кутузова Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842