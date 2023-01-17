Кутузова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кутузов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кутузов Григорий Федотович
Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кутузов Лаврентий Федотович
Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно