Кутузова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кутузов Яков Федотович

Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кутузов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кутузов Антон Федотович

Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кутузов Григорий Федотович

Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кутузов Лаврентий Федотович

Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кутузов Иван Федотович

Отец ребёнка: Кутузов Федот Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Федот Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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