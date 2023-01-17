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Кутузов Яков Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кутузов Федот Фадеевич

Мать: Кутузова ?

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кутузов Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутузов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Маремьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Харитинья Яковлевна

Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Мария Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно
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