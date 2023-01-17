Кутузов Яков Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Кутузов Федот Фадеевич
Мать: Кутузова ?
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Маремьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Харитинья Яковлевна
Мать ребёнка: Кутузова Мария Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно