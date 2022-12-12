Кутузова Мария Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Маремьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Харитинья Яковлевна
Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно