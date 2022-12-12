Кутузова Мария Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Мария Варфоломеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кутузов Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутузов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Маремьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Харитинья Яковлевна

Отец ребёнка: Кутузов Яков Федотович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Яков Федотович

Смерть
Неизвестно
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