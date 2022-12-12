Кутузова Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Василиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кутузов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Кутузов Григорий Федотович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кутузов Григорий Федотович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кутузов Николай Горигорьевич

Отец ребёнка: Кутузов Григорий Федотович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья незаконнорожденная

Отец ребёнка: Кутузов Григорий Федотович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Григорий Федотович

Смерть
Неизвестно
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