Кутузова Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кутузов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Кутузов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кутузов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кутузов Николай Горигорьевич
Отец ребёнка: Кутузов Григорий Федотович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья незаконнорожденная
Отец ребёнка: Кутузов Григорий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно