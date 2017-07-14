Шестакова (Черных) Валентина Александровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.11.1948
Дата смерти14.07.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948
Россия
Рождение ребёнка
02.01.1979
Сын: Шестаков Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Шестаков Валерий
Рождение ребёнка
10.03.1982
Сын: Шестаков Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Шестаков Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елохина ?
Отец ребёнка: Шестаков Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Валерий
Россия
Смерть
14.07.2017