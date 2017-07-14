Шестакова (Черных) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Черных) Валентина Александровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

05.11.1948

Дата смерти

14.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948

Отец: Черных Александр Петрович

Мать: Черных Клавдия Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
02.01.1979

Сын: Шестаков Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Шестаков Валерий

Рождение ребёнка
10.03.1982

Сын: Шестаков Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Шестаков Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елохина ?

Отец ребёнка: Шестаков Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Валерий

Россия
Смерть
14.07.2017
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