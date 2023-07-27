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Черных Александр Петрович

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Место рождения

Россия Нижняя Синячиха, деревня Балакино

Дата рождения

12.05.1912

Дата смерти

14.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912

Отец: Черных Петр Александрович

Мать: Черных Анисья

Россия Нижняя Синячиха, деревня Балакино
Рождение ребёнка
05.11.1948

Дочь: Шестакова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Черных Клавдия Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных ?

Мать ребёнка: Черных Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарихина ?

Мать ребёнка: Черных Клавдия Васильевна

Смерть
14.12.1981
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