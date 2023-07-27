Черных Александр Петрович
Место рожденияРоссия Нижняя Синячиха, деревня Балакино
Дата рождения12.05.1912
Дата смерти14.12.1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912
Отец: Черных Петр Александрович
Мать: Черных Анисья
Россия Нижняя Синячиха, деревня Балакино
Рождение ребёнка
05.11.1948
Дочь: Шестакова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Черных Клавдия Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных ?
Мать ребёнка: Черных Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарихина ?
Мать ребёнка: Черных Клавдия Васильевна
Смерть
14.12.1981