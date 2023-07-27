Шестаков Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Валерий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.01.1939

Дата смерти

20.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1939

Отец: Шестаков ?

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
02.01.1979

Сын: Шестаков Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Шестакова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
10.03.1982

Сын: Шестаков Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Шестакова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елохина ?

Мать ребёнка: Шестакова Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Валентина Александровна

Россия
Смерть
20.11.1994
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