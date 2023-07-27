Шестаков Валерий
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.01.1939
Дата смерти20.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1939
Отец: Шестаков ?
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
02.01.1979
Сын: Шестаков Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Шестакова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
10.03.1982
Сын: Шестаков Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Шестакова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елохина ?
Мать ребёнка: Шестакова Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Россия
Смерть
20.11.1994