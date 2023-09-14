Рябинин Алексей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябинин Карп Нилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябинина Марфа Ивановна?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Рябина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно