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Рябинин Алексей Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябинин Карп Нилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Рябинина Марфа Ивановна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Рябина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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