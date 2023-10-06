Рябинин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябинин Алексей Карпович
Мать: Рябина Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Константин, Григорий, Геннадий (умер в 12 л в войну)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябинина Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябинин Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно