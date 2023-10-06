Рябинин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябинин Алексей Карпович

Мать: Рябина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Константин, Григорий, Геннадий (умер в 12 л в войну)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябинина Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябинин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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