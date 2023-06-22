Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.06.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1890 ст.

Отец: Иосифов (Ефимов) Никита Гуриевич

Мать: Иосифова-Гурьева (Матвеева) Наталья Агафоновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.01.1909 ст.

Жена: (Макарова) Екатерина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.

Дочь: Иосифова-Гурьянова (Никитина) Анна Феодотовна

Мать ребёнка: (Макарова) Екатерина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.

Сын: Гурьянов-Иосифов Михаил Феодотович

Мать ребёнка: (Макарова) Екатерина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Церковь Тюбяк-Черке.
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.

Сын: Иосифов-Гурьянов (Никитин) Иоанн (Иван) Феодотович

Мать ребёнка: (Макарова) Екатерина Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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