Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич
Место рождения
Дата рождения03.06.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1890 ст.
Бракосочетание
19.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.
Дочь: Иосифова-Гурьянова (Никитина) Анна Феодотовна
Мать ребёнка: (Макарова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.
Сын: Гурьянов-Иосифов Михаил Феодотович
Мать ребёнка: (Макарова) Екатерина Ивановна
Церковь Тюбяк-Черке.
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.
Смерть
Неизвестно