(Макарова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.
Дочь: Иосифова-Гурьянова (Никитина) Анна Феодотовна
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.
Сын: Гурьянов-Иосифов Михаил Феодотович
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич
Церковь Тюбяк-Черке.
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.
Сын: Иосифов-Гурьянов (Никитин) Иоанн (Иван) Феодотович
Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич
Смерть
Неизвестно