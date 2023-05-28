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(Макарова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюбяк-Черки, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.01.1909 ст.

Муж: Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1909 ст.

Дочь: Иосифова-Гурьянова (Никитина) Анна Феодотовна

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1910 ст.

Сын: Гурьянов-Иосифов Михаил Феодотович

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Церковь Тюбяк-Черке.
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.

Сын: Иосифов-Гурьянов (Никитин) Иоанн (Иван) Феодотович

Отец ребёнка: Иосифов-Ефимов (Гурьев) Феодот Никитич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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