Борисова Анна Иннокентьевна
Место рожденияТомпонский район
Дата рождения31.10.1962
Дата смерти12.07.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1984
Сын: Афанасьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
08.12.1988
Дочь: Афанасьева Павлина Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич
п. Солнечный Усть-Майского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1998