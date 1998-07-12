Борисова Анна Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Анна Иннокентьевна

Место рождения

Томпонский район

Дата рождения

31.10.1962

Дата смерти

12.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Томпонский район
Рождение ребёнка
25.05.1984

Сын: Афанасьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
08.12.1988

Дочь: Афанасьева Павлина Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Алексеевич

п. Солнечный Усть-Майского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Александр Алексеевич

Смерть
12.07.1998
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