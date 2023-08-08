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Афанасьев Александр Алексеевич

Место рождения

Якутск

Дата рождения

02.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955

Отец: Афанасьев Алексей Алексеевич

Мать: Маркова Галина Константиновна

Якутск
Рождение ребёнка
25.05.1984

Сын: Афанасьев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Борисова Анна Иннокентьевна

Рождение ребёнка
08.12.1988

Дочь: Афанасьева Павлина Александровна

Мать ребёнка: Борисова Анна Иннокентьевна

п. Солнечный Усть-Майского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Анна Иннокентьевна

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