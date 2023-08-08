Афанасьев Александр Алексеевич
Место рожденияЯкутск
Дата рождения02.07.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1955
Якутск
Рождение ребёнка
25.05.1984
Сын: Афанасьев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Борисова Анна Иннокентьевна
Рождение ребёнка
08.12.1988
Дочь: Афанасьева Павлина Александровна
Мать ребёнка: Борисова Анна Иннокентьевна
п. Солнечный Усть-Майского района
Бракосочетание
Неизвестно