Васнецова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Васнецов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Васнецов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
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