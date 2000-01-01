Васнецова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Васнецов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно