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Васнецов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Васнецов Михаил Кузьмич

Мать: Васнецова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Михайлова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Помосова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Анна Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Гидаево 1884, вд. с. Курчум
Смерть
1884
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