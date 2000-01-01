Васнецов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Васнецов Михаил Кузьмич
Мать: Васнецова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Михайлова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Помосова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Анна Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Гидаево 1884, вд. с. Курчум
Смерть
1884