Гринер (Pluhař Pluhářová Плугаш Плугарш) Вероника Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринер (Pluhař Pluhářová Плугаш Плугарш) Вероника Антоновна

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Место рождения

Чехословакия г,.Брно

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.02.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Плугарш Pluhař Pluhářov Антонин Antonín

Мать: не указана

Чехословакия г,.Брно
Рождение ребёнка
19.03.1893

Дочь: Дикая Мария Борисовна

Отец ребёнка: Гринер Борис Вячеславович (Вацславич)

Рождение ребёнка
07.09.1894

Дочь: Степанова Emilia, Эмилия Борисовна

Отец ребёнка: Гринер Борис Вячеславович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гринер Борис Борисович

Отец ребёнка: Гринер Борис Вячеславович

Чехословакия г,.Брно
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Росицкая Нина Борисовна

Отец ребёнка: Гринер Борис Вячеславович

Чехословакия г,.Брно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринер Борис Вячеславович (Вацславич)

Смерть
?.02.1945
г. Могилёв
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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