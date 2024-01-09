Гринер (Pluhař Pluhářová Плугаш Плугарш) Вероника Антоновна
Место рожденияЧехословакия г,.Брно
Дата рождения1870
Дата смерти?.02.1945
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Плугарш Pluhař Pluhářov Антонин Antonín
Чехословакия г,.Брно
Рождение ребёнка
19.03.1893
Дочь: Дикая Мария Борисовна
Отец ребёнка: Гринер Борис Вячеславович (Вацславич)
Рождение ребёнка
07.09.1894
Дочь: Степанова Emilia, Эмилия Борисовна
Отец ребёнка: Гринер Борис Вячеславович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Гринер Борис Вячеславович
Чехословакия г,.Брно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Росицкая Нина Борисовна
Отец ребёнка: Гринер Борис Вячеславович
Чехословакия г,.Брно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1945
г. Могилёв
Причина смерти: Естественная смерть/старость