Плугарш Pluhař Pluhářov Антонин Antonín — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плугарш Pluhař Pluhářov Антонин Antonín

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Гринер Вероника Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Чехословакия г,.Брно
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Veselá Anna Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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