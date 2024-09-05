Заколюкин Дмитрий Трофимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736 ст.
Отец: Заколюкин Трофим Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Сын: Заколюкин Сергей Дмитриев
Мать ребёнка: Заколюкина Марина Трофимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Мать ребёнка: Заколюкина Марина Трофимова
Смерть
Неизвестно