Заколюкин Дмитрий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкин Дмитрий Трофимов

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Место рождения

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1701 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1739 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736 ст.

Отец: Заколюкин Трофим Иванов

Мать: не указана

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Марина Трофимова

Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Заколюкин Сергей Дмитриев

Мать ребёнка: Заколюкина Марина Трофимова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Сын: Заколюкин Софон Дмитриев

Мать ребёнка: Заколюкина Марина Трофимова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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