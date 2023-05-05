Заколюкин Софон Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Сын: Заколюкин Игнатий Софонов
Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.
Сын: Заколюкин Дмитрий Софонов
Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Дочь: (Заколюкина) Аксинья Софонова
Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова
Смерть
Неизвестно