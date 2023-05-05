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Заколюкин Софон Дмитриев

Место рождения

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.

Отец: Заколюкин Дмитрий Трофимов

Мать: Заколюкина Марина Трофимова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заколюкин Иван Софонов

Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Агафья Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Заколюкин Игнатий Софонов

Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1795 ст.

Сын: Заколюкин Дмитрий Софонов

Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Дочь: (Заколюкина) Аксинья Софонова

Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Сын: Заколюкин Фёдор Софонов

Мать ребёнка: Заколюкина Агафья Степанова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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