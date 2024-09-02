Жулина (Михеева) Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти10.12.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Андреева (Жулина) Фекла Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1864
Сын: Жулин Устин Петрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.1888