Жулина (Михеева) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулина (Михеева) Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

10.12.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулин Евдоким Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Андреева (Жулина) Фекла Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1864

Сын: Жулин Устин Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.1888

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