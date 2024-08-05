Апполинария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Трофимова) Графира Стефановна
Отец ребёнка: Трофимов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
07.12.1883
Дочь: (Трофимова) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Трофимов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1886
Дочь: (Трофимова) Агния Стефановна
Отец ребёнка: Трофимов Стефан Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1890
Дочь: (Трофимова) Манефа Стефановна
Отец ребёнка: Трофимов Стефан Петрович
Смерть
Неизвестно