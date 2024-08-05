Апполинария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апполинария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Трофимова) Графира Стефановна

Отец ребёнка: Трофимов Стефан Петрович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1883

Дочь: (Трофимова) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Трофимов Стефан Петрович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1886

Дочь: (Трофимова) Агния Стефановна

Отец ребёнка: Трофимов Стефан Петрович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1890

Дочь: (Трофимова) Манефа Стефановна

Отец ребёнка: Трофимов Стефан Петрович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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