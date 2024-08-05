Трофимов Стефан Петрович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Осокин Петр Михайлович
Мать: Флина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Трофимова) Графира Стефановна
Мать ребёнка: Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1883
Дочь: (Трофимова) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
25.11.1886
Дочь: (Трофимова) Агния Стефановна
Мать ребёнка: Апполинария Васильевна
Рождение ребёнка
10.11.1890
Дочь: (Трофимова) Манефа Стефановна
Мать ребёнка: Апполинария Васильевна
Смерть
Неизвестно