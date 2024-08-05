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Трофимов Стефан Петрович

Место рождения

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Осокин Петр Михайлович

Мать: Флина Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апполинария Васильевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Трофимова) Графира Стефановна

Мать ребёнка: Апполинария Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1883

Дочь: (Трофимова) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Апполинария Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1886

Дочь: (Трофимова) Агния Стефановна

Мать ребёнка: Апполинария Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1890

Дочь: (Трофимова) Манефа Стефановна

Мать ребёнка: Апполинария Васильевна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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