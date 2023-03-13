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Пердакова Марина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пердаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1737

Сын: Пердаковъ Кононъ

Отец ребёнка: Пердаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1741

Сын: Пердаковъ Василий

Отец ребёнка: Пердаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Пердаковъ Савелий

Отец ребёнка: Пердаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Пердакова) Авдотья

Отец ребёнка: Пердаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Пердакова) Авдотья

Отец ребёнка: Пердаковъ Федоръ

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Пердакова) Авдотья

Отец ребёнка: Пердаковъ Федоръ

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