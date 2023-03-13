Пердакова Марина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пердаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Пердаковъ Кононъ
Отец ребёнка: Пердаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Пердаковъ Василий
Отец ребёнка: Пердаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Пердаковъ Савелий
Отец ребёнка: Пердаковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1753
Рождение ребёнка
1754
Рождение ребёнка
1755