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Nunes Vaz Ralph

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Место рождения

Hackney, London, England, United Kingdom

Дата рождения

19.02.1887

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

1919 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1887

Отец: Nunes Vaz Isaac

Мать: Nunes Vaz Rebecca (Theodora)

Hackney, London, England, United Kingdom
Место жительства
1891
Место жительства
31.03.1901
Место жительства
1905
Место жительства
1905
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
13.08.1919

Сын: Nunes Vaz Irwin

Мать ребёнка: Sayde

Смерть
1979
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