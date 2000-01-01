Nunes Vaz Ralph
Место рожденияHackney, London, England, United Kingdom
Дата рождения19.02.1887
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1887
Отец: Nunes Vaz Isaac
Hackney, London, England, United Kingdom
Место жительства
1891
Место жительства
31.03.1901
Место жительства
1905
Место жительства
1905
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
13.08.1919
Сын: Nunes Vaz Irwin
Мать ребёнка: Sayde
Смерть
1979