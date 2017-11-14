Плешкевич Вячеслав Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкевич Вячеслав Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1984

Отец: не указан

Мать: Плешкевич Татьяна Григорьевна

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