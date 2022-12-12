Косенко (Колбина) Стефанида Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колбин Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1909
Рождение ребёнка
26.01.1911
Отец ребёнка: Косенко Иван Климентович
Рождение ребёнка
05.11.1912
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Косенко Иван Климентович
Смерть
Неизвестно