Косенко (Колбина) Стефанида Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Колбина) Стефанида Прокопьевна

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Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колбин Прокопий

Мать: не указана

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
19.01.1909

Муж: Косенко Иван Климентович

Рождение ребёнка
26.01.1911

Сын: Косенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Косенко Иван Климентович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.11.1912

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Косенко Иван Климентович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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