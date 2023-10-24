Настасья Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Афимья Меркулова
Отец ребёнка: Меркул Дмитриев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Стефанида Меркулова
Отец ребёнка: Меркул Дмитриев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафья Меркулова
Отец ребёнка: Меркул Дмитриев
Стояново, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно