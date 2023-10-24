Настасья Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Афимья Меркулова

Отец ребёнка: Меркул Дмитриев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Стефанида Меркулова

Отец ребёнка: Меркул Дмитриев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафья Меркулова

Отец ребёнка: Меркул Дмитриев

Стояново, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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