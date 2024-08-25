Никифорова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Василий Максимович

Рождение ребёнка
06.07.1901

Дочь: (Никифорова) Марина Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Никифорова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович

Рождение ребёнка
29.01.1906

Сын: Никифоров Семен Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович

Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Никифоров Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович

Смерть
Неизвестно

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