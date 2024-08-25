Никифорова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Павел Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1901
Дочь: (Никифорова) Марина Васильевна
Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Никифорова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович
Рождение ребёнка
29.01.1906
Сын: Никифоров Семен Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович
Рождение ребёнка
22.04.1914
Сын: Никифоров Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий Максимович
Смерть
Неизвестно