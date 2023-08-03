Королёва Васелиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королёв Павел
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Королёв Николай
Отец ребёнка: Королёв Павел
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Королёв Владимир
Отец ребёнка: Королёв Павел
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: (Королёва) Анна
Отец ребёнка: Королёв Павел
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Королёв) Антонина
Отец ребёнка: Королёв Павел
Рождение ребёнка
22.02.1940
Сын: Королёв Александр
Отец ребёнка: Королёв Павел
Смерть
Неизвестно