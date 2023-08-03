Королёва Васелиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Васелиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1901 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Павел

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Королёв Николай

Отец ребёнка: Королёв Павел

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Королёв Владимир

Отец ребёнка: Королёв Павел

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: (Королёва) Анна

Отец ребёнка: Королёв Павел

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Королёв) Антонина

Отец ребёнка: Королёв Павел

Рождение ребёнка
22.02.1940

Сын: Королёв Александр

Отец ребёнка: Королёв Павел

Смерть
Неизвестно

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