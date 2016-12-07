Королёв Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1940
Дата смерти07.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1940
Отец: Королёв Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1964
Дочь: Салехова (Королёва) Наталья
Мать ребёнка: Королёва (Шадышкова) Татьяна
Рождение ребёнка
21.12.1971
Дочь: Зайцева (Королёва) Елена
Мать ребёнка: Королёва (Шадышкова) Татьяна
Смерть
07.12.2016