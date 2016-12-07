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Королёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1940

Дата смерти

07.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1940

Отец: Королёв Павел

Мать: Королёва Васелиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва (Шадышкова) Татьяна

Рождение ребёнка
26.12.1964

Дочь: Салехова (Королёва) Наталья

Мать ребёнка: Королёва (Шадышкова) Татьяна

Рождение ребёнка
21.12.1971

Дочь: Зайцева (Королёва) Елена

Мать ребёнка: Королёва (Шадышкова) Татьяна

Смерть
07.12.2016

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