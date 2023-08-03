Салехова (Королёва) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалехова (Королёва) Наталья

Салехова (Королёва) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1964

Отец: Королёв Александр

Мать: Королёва (Шадышкова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
15.05.1985

Сын: Салехов Азат

Отец ребёнка: не указан

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1988

Дочь: Макарова (Салехова) Алсу

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.