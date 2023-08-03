Салехова (Королёва) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1964
Отец: Королёв Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
15.05.1985
Сын: Салехов Азат
Отец ребёнка: не указан
Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1988
Дочь: Макарова (Салехова) Алсу
Отец ребёнка: не указан