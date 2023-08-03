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Королёв Николай
Королёв Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1925
Пол
Мужской
Отец
Королёв Павел
Около 1901 г.р.
Мать
Королёва Васелиса Ивановна
Около 1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец:
Королёв Павел
Мать:
Королёва Васелиса Ивановна
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