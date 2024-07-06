Жарикова Пелагея Дмитриевна Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жарикова Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

15.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Федот Александрович

Рождение ребёнка
08.01.1853

Дочь: Жарикова (Жарикова) Анна Федотовна

Отец ребёнка: Жариков Федот Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.02.1855

Дочь: Данилина (Жарикова) Анна Федотовна

Отец ребёнка: Жариков Федот Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1859

Дочь: Жарикова (Жарикова) Ефимия Федотовна

Отец ребёнка: Жариков Федот Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1862

Дочь: Жарикова (Жарикова) Ксения Федотовна

Отец ребёнка: Жариков Федот Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
15.01.1874
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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