Жарикова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти15.01.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1853
Дочь: Жарикова (Жарикова) Анна Федотовна
Отец ребёнка: Жариков Федот Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1855
Дочь: Данилина (Жарикова) Анна Федотовна
Отец ребёнка: Жариков Федот Александрович
Рождение ребёнка
07.07.1859
Дочь: Жарикова (Жарикова) Ефимия Федотовна
Отец ребёнка: Жариков Федот Александрович
Рождение ребёнка
29.03.1862
Дочь: Жарикова (Жарикова) Ксения Федотовна
Отец ребёнка: Жариков Федот Александрович
Смерть
15.01.1874