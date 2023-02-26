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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Демид Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Иов Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.