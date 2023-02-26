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Пётр Иванов

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Место рождения

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1743

Дата смерти

19.05.1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Николай Петров

Мать ребёнка: ?

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Демид Петров

Мать ребёнка: ?

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Иов Петров

Мать ребёнка: ?

д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.05.1806
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
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