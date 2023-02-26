Пётр Иванов
Место рожденияд.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1743
Дата смерти19.05.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Николай Петров
Мать ребёнка: ?
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Демид Петров
Мать ребёнка: ?
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Иов Петров
Мать ребёнка: ?
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.05.1806
д.Зятинки - Узривицы Поречского уезда Смоленской губ.