Осина (Сафронова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1890 ст.
Муж: Осин Яков Артамович
Рождение ребёнка
25.03.1895 ст.
Отец ребёнка: Осин Яков Артамович
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.06.1899
Отец ребёнка: Осин Яков Артамович
Рождение ребёнка
02.07.1903
Дочь: Осина Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Осин Яков Артамович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Осин Яков Артамович
Смерть
Неизвестно