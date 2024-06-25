Осина (Сафронова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осина (Сафронова) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1890 ст.

Муж: Осин Яков Артамович

Рождение ребёнка
25.03.1895 ст.

Сын: Осин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Осин Яков Артамович

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Осин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Осин Яков Артамович

Рождение ребёнка
02.07.1903

Дочь: Осина Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Осин Яков Артамович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Осин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Осин Яков Артамович

Смерть
Неизвестно

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