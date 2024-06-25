Осин Яков Артамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1890 ст.
Рождение ребёнка
25.03.1895 ст.
Мать ребёнка: Осина (Сафронова) Софья Николаевна
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.06.1899
Мать ребёнка: Осина (Сафронова) Софья Николаевна
Рождение ребёнка
02.07.1903
Дочь: Осина Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Осина (Сафронова) Софья Николаевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Осина (Сафронова) Софья Николаевна
Смерть
Неизвестно