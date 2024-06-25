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Осин Яков Артамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осин Артамон Харлампиевич

Мать: Осина (Орлова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
09.11.1890 ст.

Жена: Осина (Сафронова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.1895 ст.

Сын: Осин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Осина (Сафронова) Софья Николаевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Осин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Осина (Сафронова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
02.07.1903

Дочь: Осина Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Осина (Сафронова) Софья Николаевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Осин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Осина (Сафронова) Софья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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