Редька Ульяна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Редька Прокофий Парфентьевич
Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Редька) Евдокия Парфентьева
Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шаповалова (Редька) Мария Парфентьева
Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович
Смерть
Неизвестно