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Редька Ульяна Даниловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Редька Иван Парфентьевич

Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Редька Прокофий Парфентьевич

Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Редька) Евдокия Парфентьева

Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шаповалова (Редька) Мария Парфентьева

Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Редька Яков Парфентьевич

Отец ребёнка: Редька Парфентий Федотович

Смерть
Неизвестно

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