Гринберг Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринберг Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1922

Дата смерти

30.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1957

Жена: Ирма

Работа или профессия
Неизвестно
проректор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.09.1998
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