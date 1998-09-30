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Гринберг Семён
Гринберг Семён
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.04.1922
Дата смерти
30.09.1998
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Винокур) Ирма
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1957
Жена:
Ирма
Работа или профессия
Неизвестно
проректор
Место жительства
Неизвестно
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
30.09.1998
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