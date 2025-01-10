Первая Жена Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ФИЛИППКОВО бракосочетание ЛУКИНО МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Лукина крестьянин отрок Никита Тимофеев той же вотчины деревни Филипкова с крестьянкой Тимофеевой дочерью Кононова девкой Авдо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.07.1763
Муж: Никита Тимофеев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Лукина крестьянин отрок Никита Тимофеев той же вотчины деревни Филипкова с крестьянкой Тимофеевой дочерью Кононова девкой Авдотьей первым браком МК-1795 24.03.1... Показать все
Смерть
Неизвестно