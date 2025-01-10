Первая Жена Евдокия Тимофеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Первая Жена Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

ФИЛИППКОВО бракосочетание ЛУКИНО МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Лукина крестьянин отрок Никита Тимофеев той же вотчины деревни Филипкова с крестьянкой Тимофеевой дочерью Кононова девкой Авдо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.07.1763

Муж: Никита Тимофеев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Лукина крестьянин отрок Никита Тимофеев той же вотчины деревни Филипкова с крестьянкой Тимофеевой дочерью Кононова девкой Авдотьей первым браком МК-1795 24.03.1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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